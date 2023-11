Balotelli consiglia il Milan: «Proverei a vincere l’Europa League»

Mario Balotelli, attaccante dell’Adana Demirspor, è intervenuto ai microfoni di TvPlay, commentando il momento del Milan

MAIGNAN – «Sul tiro di Adeyemi io penso che la maggioranza dei portieri si sarebbe aspettata una conclusione alla propria sinistra. Non è un tiro centrale, per inerzia ti viene da andare a sinistra. L’errore che ha fatto era aspettarsi il tiro proprio lì e anticipando il movimento si è fatto sorprendere»

LEAO – «Sicuramente se ci fosse stato Rafael Leao qualcosa in più il Milan l’avrebbe fatto, ma a vedere com’è andata la partita e gli highlights mi viene da dire che il Borussia Dortmund ha meritato»

CHAMPIONS – «Per passare il turno serve una grande squadra che giochi da grande squadra perché giocare in Inghilterra col Newcastle è dura, poi anche un po’ di fortuna. Tifosi più caldi? Quelli del City fanno più casino di quelli del Liverpool. E’ brutto andare in Europa League quando inizi in Champions, ma a quel punto proverei a vincere l’Europa League, resta pur sempre un trofeo importante»

ULTIMO PERIODO – «Per come ho visto giocare il Milan nelle ultime partite è una squadra difficile da classificare. Magari fa la partitona con il PSG e poi fa dei passi falsi clamorosi. Il problema forse sono le motivazioni. Fenomeni, a parte due o tre, non ce ne sono. Il calciatore può avere più o meno motivazioni, ma sta a te trovarle. Un esempio è la Coppa Italia: nelle prime partite giochi contro delle squadre inferiori e di solito scende in campo chi non gioca mai, poi se c’è il titolare non è che sia svogliato ma non ha la motivazione che può avere in Champions. Poi se arrivi ai quarti o in semifinale allora la situazione cambia. Un Milan che vince l’Europa League fa comunque meno scalpore di altre squadre»