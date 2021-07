Ballo Toure: «Ecco quali sono le mie caratteristiche»

In conferenza stampa Ballo Toure ha così risposto alla domanda avanzata dalla redazione di Milan News 24 riguardo ai compiti difensivi

In conferenza stampa Ballo Toure ha così risposto alla domanda avanzata dalla redazione di Milan News 24 riguardo ai compiti difensivi che gli saranno assegnati:

«Sicuramente potrò anche io progredire per quanto riguarda le competenze difensive e la Serie A me ne darà sicuramente l’opportunità. Per quanto riguarda le mie caratteristiche sono un giocatore aggressivo e veloce».