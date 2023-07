Non solo acquisti ma anche cessioni sul mercato per il Milan. In tal senso può salutare Ballo Tourè, accordo con il Fulham

Il Milan si muove sul mercato estivo non solo in entrata ma anche in uscita. In tal senso può salutare Ballo Tourè.

Secondo Daniele Longo i rossoneri hanno accettato l’offerta del Fulham per il terzino che ha chiesto altro tempo per decidere.