Bakayoko, al momento in attesa della decisione di Pioli il quale studia Pobega per capire quale direzione prendere con entrambi

PIOLI RIFLETTE- “Pobega cresce ed il club riflette. Bakayoko può aspettare”. Si perché c’è in ballo anche la questione Bakayoko, il quale resta in attesa di una decisione come spiegato appunto dalla rosea. “Serve un rinforzo da affiancare a Bennacer, Kessie e Tonali. L’ex Spezia studia da mediano. Se non convincerà si tornerà sul francese.

PISTA QUASI FREDDA- Come spiega il quotidiano, il centrocampista francese rimane un obbiettivo rossonero ma anche di Juve e Napoli. Pioli al momento ha in casa Pobega e lavora con lui che se dovesse andare bene potrebbe far tramontare l’affare con il Chelsea.