Baiocchini: «La Champions potrebbe non bastare per il calciomercato»

Manuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport, ha fatto il punto sul reale budget di mercato in mano al Milan. Le sue parole:

«È vero che il Milan incassa circa 40 milioni dalla Champions League, però ne ha dovuti spendere subito 13 per Maignan, per il riscatto di Tomori sono circa 28, ne deve spendere circa 15 per il riscatto di Tonali, si sta parlando con Cellino per cercare di ottenere una forma di pagamento più dilazionata, se volesse riscattare Brahim dovrebbe spendere altri soldi a meno che il Real Madrid non garantisca un rinnovo del prestito con una cifra fissata per il prossimo anno.

Insomma iniziano a diventare tanti, il tesoretto Champions sarebbe quasi esaurito e così il Milan sta cercando di trovare con i vari club soluzioni ottimali e di puntare sui giocatori a costo zero che possono garantire anche grande valore tecnico».