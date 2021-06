Baiocchini: «Ecco come agirà il Milan su Giroud e Diaz»

Manuele Baiocchini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha così parlato della questione Giroud al Milan. Le ultime sul calciomerato

Manuele Baiocchini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha così parlato della questione Giroud al Milan:

«Ieri un po’ a sorpresa Giroud ha rinnovato con il Chelsea, ma con la promessa, visti i buoni rapporti tra il club e il calciatore, che con una proposta interessante Marina Granovskaja, dirigente dei Blues, non avrebbe problemi a liberarlo; bisogna capire se a titolo gratuito o con un indennizzo economico. Brahim Diaz? Bisognerà capire cosa vorrà fare Ancelotti. Il Real Madrid sta aspettando il parare di Ancelotti per decidere se riportare a casa Brahim dopo il prestito semplice o se continuare la trattativa con il Milan per tenerlo un altro anno in rossonero. Dalot? Non sarà riscattato, il Milan cercherà un terzino destro».