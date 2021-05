Atalanta-Milan streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Atalanta-Milan streaming: i rossoneri impegnati nel match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A. Fischio d’inizio domenica 23 maggio alle ore 20:45. Dentro o fuori per gli uomini di Pioli: con una vittoria sarebbe raggiunta la qualificazione alla Champions e conquistato anche il secondo posto in classifica. L’occhio dovrà essere necessariamente rivolto anche a Bologna-Juventus e Napoli-Hellas Verona: un passo falso da parte di bianconeri e azzurri potrebbe salvare comunque il Diavolo, anche senza una vittoria a Bergamo.

Atalanta-Milan è in programma domenica 21 maggio 2021 alle ore 20:45. La partita sarà in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio 251. Il collegamento inizierà con il pre partita, analisi e voce di alcuni protagonisti prima dell’inizio del match.

Atalanta-Milan, ultime e probabili formazioni

ATALANTA – Nessun indisponibile per mister Gasperini, che dovrà solamente fare i conti con la stanchezza psico-fisica generale dei nerazzurri dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia di mercoledì contro la Juventus. 3-4-2-1 per i bergamaschi: in difesa, a protezione di Gollini, agiranno Toloi, Romero e Djimsiti. A centrocampo sulle ali spazio a Hateboer e Gosens, mentre nel cuore della mediana giocheranno de Roon e Freuler. Davanti Malinovskyi avrà il compito di ispirare Zapata e Muriel.

MILAN – 4-2-3-1 per gli uomini di Pioli. Il tecnico rossonero dovrà fare a meno degli infortunati Ibrahimovic e Gabbia. In difesa, a protezione di Donnarumma, spazio ai soliti Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. In mediana confermatissimo il duo Kessie-Bennacer. Davanti invece il vero ballottaggio è tra Leao e Brahim Diaz. Il portoghese giocherebbe prima punta, supportato da Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic sulla trequarti. Nella seconda opzione invece a fare da centravanti sarebbe Rebic, con il giovane spagnolo sulla trequarti insieme a Saelemaekers e Calhanoglu.

PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (3-4-2-1) – Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, D. Zapata. A disposizione: Sportiello, Rossi, Palomino, Caldara, Ruggeri, Sutalo, Maehle, Pasalic, Miranchuk, Ilicic, Lammers, Muriel. All.: Gasperini

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. A disposizione: A. Donnarumma, Tatarusanu, Romagnoli, Dalot, Kalulu, Krunic, Meité, Tonali, Brahim Diaz, Castillejo, Hauge, Mandzukic. All.: Pioli

Atalanta-Milan, i precedenti con Mariani