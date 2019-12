Atalanta-Milan, si delineano le formazioni: allenamento di oggi decisivo

Atalanta-Milan, probabili formazioni, pronto Calabria al posto di Hernandez, a centrocampo confermati Kessie e Bonaventura

Atalanta-Milan, il tempo stringe, ancora qualche giorno per provare diverse soluzioni soprattutto per Pioli che dovrà fare a meno di Hernandez e Paquetà squalificati. Attenzione a Krunic, probabile sostituto di Kessie, anche se quest’ultimo pare essere il più quotato, secondo quanto riportato da Sportmediaset.

CALABRIA PER HERNANDEZ- Non ci sarà il terzino goelador che in queste settimane si è preso il posto da titolare in maniera inattaccabile, al suo posto molto probabilmente Calabria, di rientro dopo molte panchine. Cambia così l’equilibrio dell’assetto tattico, sicuramente sarà un Milan più coperto e meno offensivo.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pašalić, Muriel. A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Ibañez, Masiello, Castagne, E. Colley, Malinovskyi, Ilicic, Barrow, Piccoli. Allenatore: Gasperini.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Calabria; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Çalhanoglu. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Caldara, Gabbia, Rodriguez, Borini, Biglia, Castillejo, Krunic, Rebić, Rafael Leão. Allenatore: Pioli.