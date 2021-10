Atalanta Milan, analisi tattica: come Pioli ha imbrigliato Gasperini

Atalanta Milan è stata un manifesto del calcio aggressivo, propositivo e vario di Pioli: una prova di maturità in chiave Scudetto

Quasi due anni fa, con il 5-0 subito dall’Atalanta, il Milan raggiungeva forse il punto più basso della sua storia recente. Il successo di ieri a Bergamo rappresenta forse la definitiva prova di maturità, il degno coronamento di un super avvio di stagione (6 vittorie e un pareggio in Serie A, ottenuto tra l’altro all’Allianz Stadium).

Oltre che per il contesto difficile, il successo del Gewiss Stadium spicca per il modo in cui è arrivato: ossia, in una partita che ha dimostrato non solo la forza, ma anche la varietà tattica di questo Milan. E’ una squadra che ha infinite soluzioni per arrivare al gol, che sa interpretare più spartiti. Una volta, le formazioni di Pioli avevano il difetto di essere troppo dirette e verticali. Si esaltavano in transizione ma soffrivano quando dovevano attaccare una difesa schierata e mancavano spazi.