Assogna glissa sul Milan: «Visto tutto il bene e il male della squadra, è il loro DNA»

Paolo Assogna presente negli studi di Sky Sport si espresso nel post partita di Verona Milan. Ecco cosa ha detto

LE PAROLE – «Le stagioni perfette non le possiamo chiedere alle squadre italiane. Questo risultato dice tutto il bene e il male del Milan, trova spazi dove non ce ne sono il male è il non saper gestire i ritmi della partita, non è capace di addormentare la partita, rappresenta un pò il dna del Milan votato all’attacco»