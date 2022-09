Assemblea azionisti Milan: riunione prevista il 14 settembre

Con un comunicato uscito oggi su la Gazzetta dello Sport, il Milan ha convocato la prossima assemblea degli azionisti rossoneri

Con un comunicato uscito oggi su la Gazzetta dello Sport, il Milan ha convocato la prossima assemblea degli azionisti rossoneri:

A tutti i soci, a tutti i membri del Consiglio d’Amministrazione, a tutti i membri del Consiglio Sindacale, siete invitati a partecipare all’Assemblea dei soci di Associazione Calcio Milan S.p.A. convocata presso la sede legale di Associazione Calcio Milan S.p.A., in Milano via Aldo Rossi 8, per il giorno 14 settembre 2022 alle ore 15.30 – si legge nell’avviso della convocazione -, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 15 settembre 2022 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Ratifica dell’operato dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società e rinuncia alle azioni di cui agli articoli 2393. 2393 bis e 2407 del codice civile. Deliberazioni Inerenti e conseguenti.

2. Nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, determinazione della durata del loro incarco e del relativo compenso. Nomina del Presidente del Consiglio Amministrazione. Deliberazioni Inerenti e conseguenti.

3.ed eventuali”.