Udinese Roma 1-2: Cristante all’ultimo respiro, messaggio a Milan e rivali Champions

La sfida rinviata sull’1-1 al 72′ per il malore a Ndicka tra Roma e Udinese è decisa all’ultimo respiro da Cristante

La Roma batte 2-1 l’Udinese nella trentaduesima giornata di Serie A. Il match del Bluenergy Stadium, ripartito al 72′ sul risultato di 1-1 dopo la sospensione per via del malore a Ndicka, si decide nel recupero: al 95′, da corner, Dybala mette al centro per Cristante, che di testa segna una rete fondamentale.

Con questo successo, De Rossi vola a +4 sull’Atalanta sesta, e manda un messaggio alle altre rivali Champions tra cui il Milan mentre i friulani restano terzultimi con 28 punti insieme al Frosinone.