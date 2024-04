Allenamento Milan: dirigenza a sostegno della squadra, cosa è successo oggi a Milanello

Prosegue l’allenamento del Milan in vista della Juventus. Dirigenza presente a Milanello a sostegno della squadra

Il Milan in campo a Milanello per continuare la preparazione in vista del match contro la Juventus, in programma sabato pomeriggio a Torino. Ancora una volta non è mancato l’appoggio della dirigenza:

come riportato da Sky Sport Ibra e Moncada per il secondo giorno di seguito erano presenti nel centro sportivo rossonero. Grande vicinanza della dirigenza alla squadra, si vuole chiudere nel migliore dei modi la stagione.