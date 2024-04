Juve Milan: Pioli ha provato questa soluzione, l’idea dell’allenatore verso il match

Sabato pomeriggio il Milan affronterà la Juve in campionato. Ecco la formazione provata da Pioli a Milanello

Giornata di antivigilia del match del Milan contro la Juventus, in programma sabato sera a Torino. Prosegue la preparazione dei rossoneri a Milanello, in tal senso ecco la formazione provata da Pioli in vista del match:

come riportato da Sky Sport al centrocampo è stata testata la coppia Bennacer-Reijnders e anche un po’ a sorpresa visto il recente rendimento di Chukwueze e Okafor ancora il classico attacco con Leao, Pulisic e Loftus Cheek sulla trequarti alle spalle di Giroud.