AS esalta Theo Hernandez: la rimonta del Milan contro la Juve parte da lui

Il quotidiano spagnolo AS ha celebrato la prestazione di Theo Hernandez ieri sera contro la Juventus: il francese protagonista della rimonta

AS, noto quotidiano sportivo iberico, ha voluto esaltare la prestazione di Theo Hernandez ieri sera contro la Juventus. Il centrocampista francese è stato protagonista della rimonta dei rossoneri che sono riusciti a recuperare due gol di svantaggio contro i primi in classifica arrivando a concludere la gara con una netta vittoria per 4-2.

Proprio da un’azione personale di Theo Hernandez, bravo a farsi spazio sulla fascia bruciando Bernardeschi, nasce il cross che scaturisce il rigore in favore del Milan e poi realizzato da Ibrahimovic. Da quel momento in poi, come rivelato anche da Sarri, la gara è radicalmente cambiata.