AS – Brahim Diaz al Milan in dirittura d’arrivo: torna in prestito

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il Milan sarebbe ai dettagli per riportare Brahim Diaz in rossonero

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il Milan sarebbe ai dettagli per riportare Brahim Diaz in rossonero. Secondo la testata iberica il giocatore varcherà le porte di Milanello nuovamente in prestito secco.

Niente diritto di riscatto dunque con il Milan che, come la passata stagione, rivaluterà il destino del calciatore al termine di questa annata.