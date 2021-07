Brahim Diaz Milan, si va verso la definizione in prestito dello spagnolo

Brahim Diaz a giorni farà il proprio ritorno al Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, cambia nuovamente la formula

Un’operazione da zero costi e che non legherà il futuro a lungo termine di Brahim Diaz in rossonero, si può chiudere già questa settimana.