Arturi: «Leao? Lo si carica di responsabilità di tutta la squadra, la verità è che…»

Il giornalista Franco Arturi prende le difese di Rafael Leao, oggetto di critiche esagerate dopo le ultime prestazioni col Milan

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Franco Arturi prova a prendere le difese di Rafael Leao. Il numero 10 è oggetto di critiche per le ultime apparizioni col Milan.

LE PAROLE – «Gli alti e bassi fanno parte del percorso di ogni giocatore. La verità è che su Leao si tende a caricare responsabilità che sono di tutta la squadra. Che c’entra lui se su corner contro i compagni lasciano libero un avversario in area con metri di spazio o non azzeccano un buon cross in una partita intera?».