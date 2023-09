Arrigoni: «Derby? Sarà una bella partita, l’Inter ha maggior stabilità»

Il giornalista Claudio Arrigoni ha voluto dire la sua in merito al derby tra Inter e Milan del prossimo 16 settembre

Intervenuto dagli studi di Sportitalia, Claudio Arrigoni si è espresso così in vista del derby tra Inter e Milan del 16 settembre.

LE PAROLE – «Mi aspetto una bella partita, sono le due squadre che stanno giocando il calcio più produttivo, non il più divertente in assoluto, ma comunque sarà una gara bella. Non amo queste sfide tra due pretendenti per lo scudetto ad inizio stagione, le preferisco più avanti nel corso del campionato. Se devo scegliere però, ad oggi, punto sull’Inter perché ha maggior stabilità. Il Milan ha fatto un buon mercato, sembrano anche già piuttosto amalgamati, ma il cappello per ora lo metto ancora ai nerazzurri».