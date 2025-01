Antonio Silva Milan, Mendes scende in campo! Alleanza coi rossoneri e rivale beffata: clamoroso risvolto

Antonio Silva Milan, i rossoneri possono arrivare al difensore del Benfica grazie alla mediazione di Mendes: Juve beffata?

Come scrive Tuttosport, il calciomercato Juventus non molla la pista Antonio Silva. Il portoghese è al momento però più defilato come profilo, complice anche l’inserimento del calciomercato Milan. Non si può escludere, però, un incrocio proprio con i rossoneri.

Qualora il Diavolo mettesse le mani sul portoghese, infatti, potrebbe convincersi a far partire Fikayo Tomori. Jorge Mendes è al lavoro, i giorni successivi alla Supercoppa Italiana potrebbero essere decisivi in un senso o nell’altro.