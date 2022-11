Antonini: «De Ketelaere è venuto a mancare quando sarebbe servito». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Luca Antonini ha parlato ai microfoni del canale YouTube di Mauro Suma delle seconde linee del Milan e in particolare di Charles De Ketelaere. Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero:

«Campionato strano, giocare così tante partite ravvicinate e con l’obiettivo di superare i gironi, ti ha portato a spremere gran parte della rosa e di sfruttare poco le seconde scelte. Seconde scelte che sono venuto a mancare quando sarebbero servite, come De Ketelaere: mi piace tantissimo, ma non è entrato al 100% nella mentalità Milan e nel calcio italiano. Credo che nella seconda parte possa prendere anche più confidenza e per il Milan aver un giocatore importante e spingere a fare qualcosa di più in campionato».