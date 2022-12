Antonelli: «Theo Hernandez e Leao a sinistra, non so chi…». L’ex rossonero esalta la fascia sinistra del Milan, dal terzino all’esterno

Al giornalista Mario Suma, in una diretta sul canale Youtube, l’ex giocatore del Milan Luca Antonelli ha parlato di Theo Hernandez e di come il terzino funzioni bene sulla fascia con Leao.

IL DUO THEO-LEAO – «Se gioca Theo, da avversario, sai che devi essere concentrato al duemila per cento e devi avere il raddoppio perché lui quando parte è infermabile. Theo e Leao a sinistra non so chi ce li ha al mondo. Theo per me è il terzino più forte al mondo. Lui è migliorato anche molto in fase difensiva»