Di Livio sicuro: «Colpani? Ecco qual è la squadra perfetta per lui»

Angelo Di Livio, ex terzino, ha commentato il futuro di Andrea Colpani, obiettivo del calciomercato Milan: le sue parole

Ospite a TMW Radio, Angelo Di Livio ha parlato così di Andrea Colpani, obiettivo del calciomercato Milan:

«La squadra ideale per Colpani, secondo me, è l’Inter. Nerazzurri con tanti centrocampisti di qualità, è vero, ma proprio per questo, lì crescerebbe moltissimo ed imparerebbe dagli altri. Per quanto mi riguarda, può giocare al posto di Barella o Frattesi, considerando anche che si tratta di una squadra che disputa circa 50 partite all’anno».