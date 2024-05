Leao Milan, Nela CONSIGLIA il portoghese: «Può fare lo step definitivo ma deve superare questa cosa»

Leao-Milan, Sebino Nela, ex calciatore e opinionista, ha commentato il momento di Rafael Leao dopo il gol col Cagliari

Ospite a 90° Minuto, Sebino Nela, ex calciatore della Roma e opinionista, ha commentato in questi termini il momento di Rafael Leao dopo il gol di ieri sera in Milan-Cagliari:

PAROLE – «Leao sta lavorando per diventare un campione ma ancora non lo è. La partita con il Cagliari non fa testo perchè aveva 50 metri di campo. Troppo discontinuo, ha tutte le potenzialità per fare lo step ma questa leggerezza che ha non lo aiuta».