Andreazzoli attacca gli arbitri: «Se manca la sensibilità bisogna cambiare mestiere»

Ecco le parole dell’allenatore dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, sulla questione arbitri in Serie A

Ecco le parole di Andreazzoli dopo Fiorentina-Empoli sulla questione degli episodi arbitrali che in questa stagione sono molto frequenti e sempre più determinanti per il risultato finale. Le sue parole:

«Sono le forze in campo che decidono, non è l’emotività. La prima ammonizione a Luperto è decisiva, il fallo era al contrario. Anche il quarto uomo mi sembrava della mia opinione. Se manca la sensibilità non funziona niente, in questo caso bisogna cambiare mestiere, poi gli arbitri svolgono un ruolo complicato e gli errori ci possono stare, ma bisogna offrire una sensibilità».