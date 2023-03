Barzagli: «E’ un campionato che ha incertezza per chi entra in Champions». Le parole dell’ex difensore della Juventus

Andrea Barzagli ha parlato ai microfoni di Dazn, durante il pre partita di Juventus-Sampdoria, della corsa Champions, di cui ne fa parte anche il Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Non sappiamo quali saranno i risvolti della Juve. In questo momento c’è tanta incertezza dietro al Napoli. Se ridanno 15 punti alla Juve consolida il secondo posto, sennò la cavalcata difficilissima. E’ un campionato che ha incertezza per chi entra in Champions. 89 formazioni diverse? Dato curioso, fa pensare a giro di moduli e uomini e fa la difficoltà di Allegri».