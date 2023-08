Abodi commenta il Mondiale Femminile dell’Italia: le parole

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha commentato l’eliminazione dell’Italia dal Mondiale Femminile: le dichiarazioni

Andrea Abodi, ministro dello Sport, ha parlato all’ANSA a margine della prima riunione del Cda di Sport e Salute. Ecco le sue dichiarazioni sul Mondiale fallimentare dell’Italia Femminile.

LE PAROLE – «E’ chiaro che c’è amarezza, ma sarà la Figc a fare le valutazioni. E’ importante che si faccia tesoro anche di un’esperienza negativa come questa. Io spero che il calcio, anzi lo sport femminile in generale, possa essere sostenuto ulteriormente a ogni livello, non per circostanza nel momento delle vittorie o per polemica nelle sconfitte, ma per la profonda convinzione che si debba arrivare a una parità di attenzioni e di opportunità. Le difficoltà siano da stimolo».