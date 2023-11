Amoroso sicuro sul Milan: «Se gioca come contro il Psg è difficile per tutti»

Marcio Amoroso, doppio ex della sfida di questa sera tra Milan e Borussia Dortmund, ha rilasciato un’intervista a gazzetta.it

«I rossoneri sono in ripresa e giocano in casa, possono vincere. Io ho in testa la partita contro il PSG e se la squadra gira in quel modo è difficile per chiunque fare risultato a Milano. Sarà una gara d’attacco. Il Dortmund gioca sulla forza fisica degli attaccanti, Fullkrug è un ottimo finalizzatore, ma deve essere supportato. Nel Milan peserà l’assenza di Leao, ma Pioli ha tante soluzioni. Giroud è una sicurezza, Loftus-Cheek è impressionante. Se sta bene fa la differenza. C’è poi Pulisic, che ha grandi qualità e conosce bene il calcio tedesco. In partite così può essere una svolta»