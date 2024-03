Ammonizione Theo Hernandez, Marelli non ci sta e controbatte: «Nessun gesto anti-sportivo, giallo eccessivo e infondato». Le parole dell’ex arbitro

Luca Marelli ha commentato ai microfoni di Dazn l’ammonizione di Theo Hernandez in Verona Milan. Ecco le parole dell’ex arbitro sull’esultanza del terzino rossonero dopo il gol dello 0-1:

PAROLE – «L’esultanza di Theo non ha nulla di provocatorio, dopodichè c’è stato un gesto con la mano destra verso la panchina del Verona. Ma non lo qualifico come gesto antisportivo, l’ammonizione è eccessiva e infondata».