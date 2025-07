Amichevoli Milan, inaspettata decisione di Allegri! Giocherà lui come centravanti, spiffero da Milanello

Amichevoli Milan, Massimiliano Allegri ha deciso: il centravanti titolare in tournee sarà Noah Okafor. Colombo alternativa

In vista delle attesissime amichevoli estive contro due colossi del calcio inglese, Arsenal e Liverpool, il Milan si prepara a schierare una formazione che vede Noah Okafor come punta titolare. Questa indicazione, proveniente da Gazzetta.it e riportata da Ramazzotti, suggerisce un chiaro piano tattico per le prossime sfide. Con Lorenzo Colombo pronto a subentrare come valida alternativa, il reparto offensivo rossonero sembra delinearsi con precisione.

Okafor Punta di Diamante: Le Scelte di Allegri

Le decisioni tecniche per queste importanti amichevoli, fondamentali per testare la condizione fisica e le nuove strategie, sembrano convergere su Okafor. Il calciatore svizzero, con la sua velocità e capacità di attaccare la profondità, si candida a essere il riferimento offensivo del Milan sotto la guida del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus è tornato sulla panchina rossonera con l’obiettivo di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo, e le prime scelte tattiche cominciano a delinearsi.

Colombo: L’Alternativa Affidabile e il Ruolo di Tare

Accanto a Okafor, il giovane Lorenzo Colombo si posiziona come alternativa principale. La sua fisicità e la capacità di giocare da boa offensiva lo rendono un profilo complementare a Okafor, offrendo ad Allegri diverse opzioni a seconda delle esigenze tattiche e dell’andamento delle partite. Il suo impiego, anche a partita in corso, sarà cruciale per garantire freschezza e pericolosità al reparto avanzato.

Queste scelte non sono frutto del caso, ma derivano da un attento lavoro di pianificazione che coinvolge anche il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare. L’ex dirigente della Lazio, noto per la sua abilità nel selezionare talenti e nel costruire rose competitive, sta lavorando a stretto contatto con Allegri per definire la struttura della squadra in vista della prossima stagione. Il suo arrivo a Milano ha portato una ventata di nuove idee e una visione strategica mirata a rafforzare il Milan in ogni reparto.

Le Amichevoli: Test Cruciali per il Nuovo Milan

Le amichevoli contro Arsenal e Liverpool non sono semplici appuntamenti estivi, ma veri e propri test probanti. Affrontare due squadre di Premier League, note per l’intensità e la qualità del gioco, permetterà ad Allegri di valutare la condizione atletica dei suoi giocatori, l’efficacia dei nuovi schemi e la capacità di reazione del gruppo. Sarà l’occasione per vedere all’opera il nuovo assetto tattico e per osservare come i singoli interpreti, in particolare Okafor e Colombo, si adatteranno alle richieste del tecnico.

L’attenzione sarà massima anche sulla difesa, un reparto che Allegri ha sempre curato con grande attenzione, e sul centrocampo, dove si cercherà il giusto equilibrio tra creatività e solidità. Il Milan punta a costruire una squadra competitiva su più fronti, e queste amichevoli rappresentano il primo banco di prova significativo per il progetto tecnico guidato da Allegri e supervisionato da Tare.

Aspettative e Futuro

Le aspettative intorno al nuovo Milan sono elevate. I tifosi sognano un ritorno ai fasti del passato e le prime indicazioni, come quella di Okafor titolare, alimentano l’entusiasmo. La preparazione estiva sarà cruciale per porre le basi di una stagione di successo. Tutti gli occhi saranno puntati su come il Milan si comporterà contro Arsenal e Liverpool, e su come i nuovi protagonisti, sotto la guida di Allegri e con il supporto di Tare, interpreteranno il loro ruolo. Sarà l’inizio di un nuovo capitolo per il club rossonero, con l’ambizione di tornare a competere per i massimi traguardi.