Amelia dopo Roma Milan: «Ottimo lavoro di De Rossi ma c’è anche il merito di Mourinho»

L’ex portiere del Milan, Marco Amelia, tesse le lodi di Daniele De Rossi dopo la vittoria della sua Roma contro i rossoneri

Intervenuto sulle frequenze di Radio 24 nel corso di Tutti Convocati, Marco Amelia elogia così Daniele De Rossi, il giorno dopo la vittoria ottenuta dalla sua Roma contro il Milan in Europa League.

SU DE ROSSI – «De Rossi lo conosciamo tutti e tutti possono dire che il lavoro che sta facendo è di qualità, fatto di passione e conoscenza. Anche il lavoro di comunicazione che sta facendo sulla città è ottimo e l’ambiente tutto sta rispondendo bene».

MERITI DI MOURINHO – «C’è merito di Mou per quello che è stato creato in questi anni e merito di Daniele di sfruttare tutto questo a favore della squadra per farla rendere al meglio, inserendo delle idee tecnico-tattiche che si sposano coi giocatori che ha».