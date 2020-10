Ambrosini sul derby: «Il migliore nel 2003. Oggi la rivalità è cambiata»

Massimo Ambrosini ha parlato della personale storia nei derby di Milano tra rossoneri e Inter. Ecco le sue parole a Sky Sport

Massimo Ambrosini ha parlato della personale storia nei derby di Milano tra rossoneri e Inter. Ecco le sue parole a Sky Sport: «Derby che ricordo particolarmente? Il Derby del Milan è quello in semifinale di Champions League che ci ha portato a Manchester per l’importanza della partita e il livello di tensione e di rivalità che c’era in quel momento è stato indimenticabile».

RIVALITA‘ – «Adesso è cambiato, non per colpa dei giocatori. Nel calcio ora ci sono più interessi. Nel Derby si entrava in campo in modo diverso. Prima si soffriva anche per la rivalità».

FORMAZIONE – «Bello tra Theo Hernandez e Hakimi stasera. Se guarderò il Derby oggi? Lo guardo».