Ambrosini: «Che occasione per Tonali nella partita più importante»

Massimo Ambrosini ha rilasciato una breve intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, le sue parole su Tonali:

OCCASIONE – «Ha un’occasione clamorosa, nella partita più importante potrà far vedere quello di cui è capace e che in parte si già è visto nella mezzora finale contro la Svizzera. Si è dimostrato pronto per certi livelli»

MOMENTO – «E’ in un momento di consapevolezza assoluto, venerdì sera è entrato con il piglio di chi si sente forte, sicuro, maturo. I calciatori vivono di sensazioni, che fanno la differenza. Oggi gioca come chi ha piena coscienza delle proprie qualità e non ha paura di mostrarle. La sua maturazione fisica e psicologica è evidente».

AMBROSINI, PIRLO O GATTUSO – «A nessuno di noi tre, non è Pirlo, non è Rino, non è nemmeno me. Il calcio di adesso è diverso, sono paragoni che non reggono. Lui si è già dimostrato pronto per la leadership di una grande squadra italiana come il Milan, che oggi è in vetta alla classifica e punta a vincere lo scudetto: la sua storia dice questo. Piuttosto gli auguro un percorso alla Barella, fatto di crescita continua, di costanza».

IRLANDA-ITALIA – «Ci vorrà pazienza, tanta pazienza. L’Irlanda del Nord farà la sua solita partita, nella propria metà campo e con un grande pubblico a sostenerli. L’Italia non deve farsi prendere dalla fretta di segnare tanto e subito. Ci vorrà calma. Tonali andrà sostenuto ma sa essere rigoroso e gestire i momenti della partita».