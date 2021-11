Ambrosini a sorpresa: «Ecco come Spalletti può vincere lo scudetto»

Massimo Ambrosini ha commentato il momento del Napoli, soffermandosi anche sulla lotta Scudetto. Le sue parole

Intervistato dal Mattino, Massimo Ambrosini ha commentato il momento del Napoli. Ecco le sue parole.

COPPA D’AFRICA – «Si fa fatica a non identificare Osimhen come la stella della squadra. Fin qui è stato decisivo con i suoi gol: ha un altro passo e un altro modo di giocare le partite. Ecco perché dico che se il Napoli supererà indenne il periodo della Coppa d’Africa, avrà la spinta giusta per vincere lo scudetto».

SPALLETTI – «Luciano ha indubbiamente dei meriti soprattutto per aver fatto così bene in così poco tempo. Non era assolutamente scontato che influisse in maniera così decisiva».

SCUDETTO – «A dispetto del distacco di sette punte dalle prime due, l’Inter è già una terza incomoda. E questo va detto per il valore della rosa e per quello che ha dimostrato fin qui la squadra di Inzaghi»