Conte Milan a che punto siamo? Tutta la VERITÀ sull’ex ct, vero e proprio sogno dei tifosi

Conte Milan a che punto siamo? Ecco tutta la VERITÀ sull’ex ct dell’Italia, vero e proprio sogno dei tifosi rossoneri

Tra gli allenatori accostati alla panchina del Milan nel corso di queste settimane c’è senza dubbio anche il nome di Antonio Conte, un profilo che piace moltissimo in particolare ai sostenitori del Diavolo.

Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, in realtà l’ex ct della Nazionale non è stato preso pienamente in considerazione dalla società e per ora resta soltanto nel mirino di altri top club. Il Milan sembrerebbe avere altri piani per sostituire Pioli.