Thiago Motta Milan a fari spenti: così il club spera di spezzare il legame tra il tecnico e la Juventus

Thiago Motta Milan a fari spenti: così il club spera di spezzare il legame tra il tecnico del Bologna e la Juventus

L’edizione odierna di Tuttosport non sembra avere particolari dubbi: tra i profili che il Milan sta valutando per sostituire Stefano Pioli a fine stagione c’è anche quello di Thiago Motta.

La strada – precisa il quotidiano – è e resta in salita perchè il tecnico italo-brasiliano (individuato dalla società come possibile erede di Pioli a fine del 2023 ma poi di fatto abbandonato) ora sembra promesso sposo della Juventus, ma il Milan sta provando in silenzio a inserirsi.