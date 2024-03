Altare ricorda: «Ho fatto sacrifici per arrivare al Milan, lì anni bellissimi. Montella mi disse...»

L’ex difensore del Milan, Giorgio Altare, ora al Venezia, ricorda così i suoi anni passati con la maglia rossonera: le sue parole

Intervistato da Gianlucadimarzio.com, Giorgio Altare, difensore del Venezia, ricorda i suoi anni al Milan e racconta un aneddoto con Vincenzo Montella.

PAROLE – «Ho iniziato nel mio paese, poi sono arrivato al Milan. Ho fatto tanti sacrifici per arrivare a quello che è Giorgio Altare adesso. Sveglia presto e mia mamma che mi accompagnava a scuola, poi andavo agli allenamenti. Il lavoro. Alla fine ripaga sempre. Al Milan ho passato bellissimi anni. Dopo la partitella stavo sistemando la porta con altri giovani. ‘Posso andare?’, chiesi a Montella. ‘Ah ma non vuoi essere convocato?’. ‘Certo’. Sono passato da tutte le categorie, ognuna ha riempito il mio bagaglio. In D devi avere carattere. La bravura non basta, anche perché io avevo meno qualità di altri».