MN24 – Allenamento Milan: Kjaer ritorna in gruppo, ancora individuale per Pobega. Le ULTIME in vista della sfida col Lecce

Allenamento Milan: Kjaer rientra in gruppo, ancora individuale per Pobega. Le ULTIME in vista della sfida col Lecce di sabato. I dettagli

Questa mattina il Milan si è ritrovato a Milanello per continuare la preparazione alla sfida contro il Lecce, valida per la trentunesima giornata di Serie A e in programma sabato 6 aprile alle ore 15.

Arrivano buone notizie per Stefano Pioli per quanto riguarda Simon Kjaer. Il difensore danese si è allenatore con il resto del gruppo e va verso la convocazione. Ancora lavoro individuale, invece, per Tommaso Pobega.