Allenamento Milan, Tomori e Kalulu si allenano in gruppo. Le NOVITA’ sulle condizioni dei due difensori

Allenamento Milan, Tomori e Kalulu si allenano in gruppo. Le condizioni dei due difensori in vista dei prossimi impegni

Arrivano ottime notizie da Milanello con Fikayo Tomori e Pierre Kalulu hanno svolto anche oggi tutta la seduta di allenamento assieme al gruppo squadra.

I due difensori rossoneri hanno recuperto dai rispettivi infortuni, con l’inglese che punta a tornare a disposizione per la sfida di venerdì contro la Lazio, mentre il francese è già tornato a disposizione di Pioli, come testimonia la convocazione nella sfida di campionato contro l’Atalanta. Dunque, l’emergenza difensiva potrebbe rientrare a breve per i rossoneri.