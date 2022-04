Allenamento Milan, testa al Torino: il report da Milanello

Allenamento Milan, le ultime dalla sessione di oggi della squadra di Pioli che prepara il match con il Torino: il report da Milanello

Rossoneri a Milanello, questa mattina, per una nuova giornata di lavoro in preparazione della prossima partita di campionato che vedrà il Milan, domenica 10 aprile alle 20.45, affrontare il Torino all’Olimpico Grande Torino. Oggi a Milanello un gradito ospite, Carlos Tévez, che ha seguito l’allenamento con Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Prima parte in palestra per l’attivazione muscolare, poi squadra in campo dove ha proseguito il riscaldamento con alcuni esercizi atletici seguiti da una serie di torelli a tema. Dopodiché spazio alla tattica, infine alla partitella su campo ridotto.