Allenamento Milan: seduta pomeridiana verso l’Atalanta

Il Milan ha svolto oggi un’intensa seduta di allenamento in vista della sfida di domenica contro l’Atalanta

Squadra a Milanello per pranzo, prima di scendere negli spogliatoi per riprendere gli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi da Mister Pioli. Presenti al Centro Sportivo rossonero, per seguire il lavoro dei rossoneri, anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Inizio in palestra per la prima parte dedicata all’attivazione muscolare; al termine squadra in campo, dove ha proseguito il riscaldamento con alcuni esercizi, eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni, seguiti da una serie di torelli a tema. Terminata la prima parte, il gruppo ha iniziato con alcune esercitazioni sul possesso seguite da una serie di esercitazioni tecniche. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.