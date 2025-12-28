MN24 – Allenamento Milan, domani l’immediata ripresa a Milanello. Il programma verso il Cagliari

Allenamento Milan, dopo la vittoria odierna contro il Verona i rossoneri torneranno subito al lavoro a Milanello. Il programma di domani

Non c’è tempo per cullarsi sugli allori in casa rossonera. Dopo il convincente 3-0 rifilato all’Hellas Verona, che è valso il primato solitario, la testa di Massimiliano Allegri e del suo staff è già proiettata alla delicata trasferta del 2 gennaio contro il Cagliari. Come riportato da Milannews24, il programma verso la Sardegna è già serrato.

Allenamento Milan, il programma a Milanello: scarico e focus tattico

A soli cinque giorni dal prossimo impegno, la ripresa degli allenamenti è fissata per domani mattina nel centro sportivo di Carnago:

Sessione mattutina: La squadra si ritroverà per un lavoro differenziato. Per chi è sceso in campo oggi a San Siro è previsto il classico lavoro di scarico e recupero muscolare.

La squadra si ritroverà per un lavoro differenziato. Per chi è sceso in campo oggi a San Siro è previsto il classico lavoro di scarico e recupero muscolare. Obiettivo continuità: Allegri vuole mantenere altissima la concentrazione per evitare cali di tensione in vista di una “partita sporca”, come da lui stesso definita.

La gestione dei big

L’attenzione sarà tutta rivolta alle condizioni di Pulisic e soprattutto al possibile recupero di Rafael Leão. Lo staff medico valuterà se il portoghese potrà finalmente tornare a spingere al massimo senza avvertire dolore, garantendo così quella spinta necessaria per blindare la vetta anche nel nuovo anno.