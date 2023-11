Allenamento Milan: le novità da Milanello verso l’Udinese. Il report pubblicato dal club rossonero sul sito ufficiale

Il Milan continua la sua preparazione verso la sfida di sabato sera all’Udinese. Di seguito il report dell’allenamento di oggi.

REPORT – Squadra in palestra per iniziare con l’attivazione muscolare, prima di uscire sul campo per la fase di riscaldamento con una serie di esercizi atletici eseguiti sul lato lungo del campo. L’allenamento è proseguito con alcune esercitazioni sul possesso che hanno preceduto la fase tattica: prima di rientrare negli spogliatoi il gruppo ha disputato la consueta partitella su campo ridotto.

VENERDÌ 3 NOVEMBRE – Il programma prevede un allenamento al mattino e la conferenza stampa di Mister Pioli alle ore 14.00.