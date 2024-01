Allenamento Milan: -3 all’Empoli. Gli ULTIMI aggiornamenti da Milanello, il report in vista del match del Castellani

Rossoneri a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno, in preparazione del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan affrontare l’Empoli domenica 7 gennaio al Carlo Castellani alle ore 12.30.

REPORT

Prima parte in palestra, dove la squadra ha fatto l’attivazione muscolare. Al termine, i titolari della partita con il Cagliari hanno proseguito il lavoro all’interno della struttura; in campo gli altri componenti della rosa, i quali hanno terminato il riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e le sagome.

L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle conclusioni e sul possesso, prima della consueta partitella su campo ridotto che ha chiuso la sessione odierna.

VENERDÌ 5 GENNAIO

Il programma prevede un allenamento al mattino.