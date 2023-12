Allenamento Milan: prosegue la preparazione in vista dell’Atalanta. Il report della sessione odierna a Milanello

Come riportato dal Milan sul proprio sito ufficiale, prosegue la preparazione della formazione rossonera in vista della sfida a Bergamo con l’Atalanta, in programma sabato 9/12 alle 18.00. Ecco di seguito il report:

Prima parte in palestra con la consueta attivazione muscolare, per poi uscire sul campo e terminare la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni. L’allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche e lavori sul possesso prima di disputare la consueta partitella su campo ridotto con la quale è terminata la sessione odierna.