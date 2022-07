Allenamento Milan, possesso palla nell’ultima seduta della settimana

Il Milan ha svolto l’ultimo allenamento della settimana prima della giornata di riposo di domani: il report completo

Allenamento mattutino per i rossoneri, che si sono ritrovati nella Club House di Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per la sessione di lavoro odierna.

REPORT

Gruppo in palestra alle 10.30 per iniziare con l’attivazione muscolare svolta con l’ausilio dei tappetini e degli ostacoli. A seguire, ulteriori esercizi aerobici prima di iniziare, sul campo ribassato, una serie di esercitazioni sul possesso palla. Terminata l’esercitazione, la squadra ha eseguito alcuni allunghi e passaggi sulla lunga distanza. Una partita da tre tempi da quindici minuti a campo ridotto contro la Primavera ha chiuso la sessione odierna.

DOMENICA 10 LUGLIO

Domani la squadra sosterrà un giorno di riposo