Allenamento Milan, rossoneri già a lavoro: giovedì c’è il Napoli in Supercoppa. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il pareggio amaro ottenuto ieri contro il Sassuolo non lascia spazio a soste o riflessioni prolungate. Il Milan si è ritrovato immediatamente in campo questa mattina, pronto a voltare pagina e a concentrarsi sul prossimo, cruciale obiettivo stagionale: la Supercoppa Italiana.

La squadra rossonera ha svolto una doppia seduta differenziata. Seduta di scarico e defaticamento per i calciatori più utilizzati nella sfida di campionato, mentre il resto del gruppo ha partecipato alla classica sessione di allenamento, mirata alla preparazione tattica e al mantenimento della forma fisica. Non c’è tempo da perdere: il Diavolo deve preparare la delicata trasferta che vedrà i campioni d’Italia volare in Arabia Saudita per contendersi il primo trofeo dell’anno.

La Concentrazione di Allegri sul Primo Obiettivo

Massimiliano Allegri, il capo allenatore livornese chiamato a riportare il Milan ai vertici, sa che la Supercoppa non è solo un trofeo, ma un’occasione fondamentale per ritrovare fiducia e compattezza dopo i recenti passi falsi in campionato. Le difficoltà incontrate contro le squadre di medio-bassa classifica hanno evidenziato la necessità di ritrovare la mentalità vincente, e non c’è modo migliore per farlo che alzare un trofeo internazionale.

La partita di ieri ha confermato l’urgenza di rinforzi e di una maggiore profondità della rosa, ma per il momento la priorità assoluta è il campo. Allegri sta lavorando intensamente per registrare i meccanismi e garantire che i suoi uomini, in particolare i top player come Rafael Leão o i difensori centrali di riferimento, siano al top della condizione per l’impegno in Medio Oriente.

L’Agenda di Igli Tare tra Campo e Mercato

Anche per Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del club, questi giorni sono di intensa attività. Mentre la squadra si concentra sul viaggio in Arabia, il dirigente albanese deve bilanciare la vicinanza al gruppo con il lavoro frenetico in vista del mercato di gennaio. Il pareggio contro il Sassuolo ha rafforzato la convinzione che, per sostenere la lunga rincorsa Scudetto, il Milan necessiti di innesti mirati, in primis un centravanti fisico e un difensore di esperienza.

L’imminente Supercoppa non fa che aumentare la posta in gioco: vincere in Arabia Saudita non solo arricchirebbe la bacheca rossonera, ma darebbe anche un segnale forte alle concorrenti in campionato. La pressione è alta, e sia Allegri che Tare sono consapevoli che la strada per il successo passa attraverso la massima professionalità e la preparazione immediata per ogni singola sfida.