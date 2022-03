Allenamento Milan: rapidità e 1vs1 verso l’Empoli

Allenamento mattutino a Milanello, con la squadra che si è ritrovata per colazione per poi iniziare il lavoro in vista della sfida di sabato sera contro l’Empoli.

REPORT

Sotto gli occhi del Direttore dell’Area Tecnica Paolo Maldini e del Direttore Sportivo Frederic Massara, il gruppo – dopo la consueta attivazione muscolare svoltasi in palestra – è sceso sul campo per effettuare alcuni esercizi sulla rapidità. Il tecnico Stefano Pioli e il suo staff hanno poi impegnato i calciatori in alcune esercitazioni uno contro uno. La seduta di allenamento si è infine conclusa con la consueta partitella a ranghi ridotti.