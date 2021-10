Allenamento Milan: la sessione odierna dei rossoneri

Allenamento Milan: i rossoneri sono scesi in campo per la consueta sessione pomeridiana in vista del match contro l’Hellas. Il racconto

Allenamento pomeridiano oggi per i rossoneri, che si sono ritrovati per pranzo a Milanello prima di scendere negli spogliatoi. Prosegue quindi la preparazione in vista del prossimo incontro di campionato che vedrà il Milan affrontare l’Hellas Verona, sabato 16 ottobre, a San Siro alle ore 20.45.

Dopo la consueta attivazione muscolare eseguita in palestra, la squadra è uscita sul campo centrale dove ha proseguito il riscaldamento con alcuni torelli a tema. A seguire, una serie di allunghi sul lato lungo del campo prima di passare alla parte tattica dell’allenamento. Una partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.