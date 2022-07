Allenamento Milan: intensa doppia seduta per i rossoneri

Il Milan ha svolto oggi una doppia seduta di allenamento in quel di Milanello: lavoro ad alta intensità per i rossoneri

Doppia sessione quest’oggi per i rossoneri che si sono ritrovati a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per il primo allenamento della giornata.

REPORT

Come di consueto, inizio in palestra per l’attivazione muscolare prima di uscire sul campo per una sessione di allenamento dedicata al lavoro atletico. Focus sulla rapidità con una serie di esercizi condotti in un percorso prestabilito, il tutto da eseguire alla massima intensità possibile. Nel frattempo, i portieri hanno svolto lavoro specifico con i preparatori. Nel pomeriggio la squadra è uscita alle 16.30 sul campo, dove il gruppo ha iniziato l’allenamento con alcuni torelli a tema seguiti da una serie di esercitazioni sul possesso. Lavoro tecnico per proseguire l’allenamento che si è chiuso con la consueta partitella su campo ridotto.

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO

Il programma di domani prevede ancora una doppia seduta di allenamento.